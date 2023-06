Frau will Hund vorübergehend aufnehmen: Was dann passiert, bricht ihr das Herz

"Sie erklärten uns, dass sie ihn an einer 2 Fuß ( circa 61 Zentimeter, Anm. d. Redaktion ) langen Leine ohne Wasser und ohne Schatten in der 30-Grad-Hitze, umgeben von Zigarettenstummeln, gefunden hatten", erklärte die Kanadierin weiter.

Als Rachel die Liebe zwischen ihrer Hündin Laker (r) und Rüde Tucker sah, schmolz ihr Herz dahin. © TikTok/Screenshot/_lifewithlaker_

Denn der junge Rüde "verliebte" sich sofort in seine Artgenossin. "Er will einfach überall dabei sein, wo sie ist, und sie ist glücklich, dass ihr kleiner Schatten ihr folgt", so das Frauchen.

Bei einem ersten Ausflug mit den zwei Fellnasen sei es dann passiert: "Tucker kletterte auf ihr herum, biss ihr in die Ohren, in die Beine und in alles, was er mit seinen Milchzähnen erwischen konnte, und sie ließ ihn mit einem Lächeln im Gesicht gewähren."

Sie und ihr Freund hätten in diesem Moment verstanden, dass sie von nun an seine große Schwester sei.

Nach zwei Tagen mit Tucker begrub Rachel ihr Pflegefamilienprojekt endgültig, um ihn für immer bei sich aufzunehmen. Doch der Rüde ließ nicht nur ihr Herz schmelzen, sondern auch das vieler TikTok-User.

Fast zwei Millionen haben den herzerwärmenden Clip mit den beiden Fellnasen gesehen, in dem sie so rührend miteinander kuscheln.

Was für ein Glücksgriff für die gesamte Familie!