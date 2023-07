Frau will ihren Labrador vor der Hitze schützen: Was der Hund dann tut, kann sie kaum glauben

Sichtbar wohlgelaunt legte sich der Rüde stattdessen in die pralle Sonne. Auf dem Rücken liegend, den Sonnenschein genießend, freute sich Ollie über das "angenehme" Wetter. Die Hundehalterin war ratlos, das Internet brüllte vor Lachen.

Also zog sie die Vorhänge zu, damit es im Haus schön schattig ist, füllte das Hundeplanschbecken im Garten mit reichlich Wasser auf, schaltete die Ventilatoren ein und legte gar die Hundedecke in den Kühlschrank.

Ollie chillt lieber auf der Wiese. © Screenshot/TikTok/Good Boy Ollie

Brütende Hitze kann für Hunde sehr gefährlich werden, meint die Tierschutzorganisation PETA. Denn die Fellnasen verfügen, anders als wir Menschen, nur über ganz wenige Schweißdrüsen - an Pfoten und Ballen. Sie regulieren ihre Körpertemperatur vor allem über Zunge und Nase - deswegen hecheln Hunde.

Wichtig: Hunde bei großen Temperaturen nicht überanstrengen und stets einen gefüllten Napf mit Wasser bereitstellen.

Wer seinem Hund bei der Hitze etwas Gutes tun und ihn noch dazu verwöhnen will, kann zu Hause auch ganz leicht ein erfrischendes "Hundeeis" zubereiten.

Einfach eine kleine Menge Hundefutter (am besten Trockenfutter) in eine Plastiktüte stecken, mit reichlich Wasser auffüllen und ab in die Tiefkühltruhe. Nach ein paar Stunden ist das "Hundeeis" fertig, vor dem Servieren die Tüte abziehen.

Ein Schleck-Fest für Fellnasen - erfrischend und kühlend.