Frau denkt, dass sie Fuchs am Straßenrand entdeckt, doch der entpuppt sich als etwas anderes!

Kanada - Als Laurel Love McIntyre kürzlich mit einer Freundin mit dem Auto unterwegs war, machte sie plötzlich eine überraschende Entdeckung: Ein ungewöhnliches Tier mitten auf der Straße - so dachte sie zumindest!

"Ich hab mich so gefreut, dass sie zu mir gekommen ist!"

Für Laurel stand schnell fest, dass sie das Tier nicht einfach so seinem Schicksal überlassen konnte. Kurzerhand rannte sie zum Zaun und rief nach dem Vierbeiner. Und der reagierte sofort!

"Man sah sofort, dass sie ziemlich verletzt war", erklärte sei weiter. Und tatsächlich: In dem kurzen Clip hüpft die Fellnase humpelnd über ein Feld.

Sofort trat die junge Frau auf die Bremse und hielt am Straßenrand, nur um kurz darauf zu bemerken, dass es sich nicht etwa um einen Fuchs, sondern um eine kleine Hündin handelte!

"Meine Freundin und ich sind gerade die Autobahn entlanggefahren, als wir glaubten, einen Fuchs mitten auf der Straße gesehen zu haben", erklärte sie in einem Video (siehe unten), das sie seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat.

Die Hündin freute sich riesig über ihre Retter! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/laurelscool (2)

Kurzerhand besorgten die Freundinnen der Hündin etwas zu essen und zu trinken, was sie mir nichts, dir nichts zu verschlingen begann.

"Es sah so aus, als sei sie eine ganze Weile alleine draußen unterwegs gewesen. Sie war kurz davor, aufzugeben." So habe sie sich immer wieder hingelegt, als wäre sie zu schwach, auf ihren eigenen Beinchen zu stehen. "Wir wussten, dass wir sie mitnehmen mussten."

Gesagt, getan: Laurel setzte die Streunerin ins Auto und machte sich mit ihr auf den Weg zu einer nahegelegenen Tierrettungsstation.

In einem Folgevideo erklärte Laurel, dass es der Hündin bereits besser gehe. Sie habe lediglich eine offene Wunde an ihrer Pfote gehabt, die seitdem behandelt werden konnte. Was mit ihr passiert war und weswegen sie allein durch die Straßen wanderte, ist noch immer unklar.

Momentan lebt sie in einer Pflegefamilie ganz in der Nähe von Laurel, wo ihr die junge Frau regelmäßig Besuche abstattet und mit dem Gedanken spielt, den Frechdachs einfach zu adoptieren. Sicher ist sie sich dabei allerdings noch nicht. Nur wenige Tage, nachdem sie das Video auf TikTok geteilt hatte, verlor sie nämlich ihren geliebten Hund Steven und steckt daher noch mitten im Trauerprozess.