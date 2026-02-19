Frau wollte mit Hund reisen: Was sie dann macht, lässt alle Herzen brechen

Las Vegas (USA) - Eine Frau wurde festgenommen, nachdem sie ihren Hund am Flughafen aussetzen wollte. Der niedliche Vierbeiner sucht nun ein neues, liebevolles Zuhause.

Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie die Frau mit ihrem Hund einchecken wollte, doch den Vierbeiner kurz darauf anband und einfach verschwand. © Screenshot/X/LVMPD

Der Vorfall ereignete sich vor rund zwei Wochen gegen 23.30 Uhr am Flughafen der US-Metropole Las Vegas. Wie People berichtete, ging eine Frau an den Schalter der Airline "JetBlue" und wollte für sich und ihren Hund einchecken.

Doch die Angestellten der Fluggesellschaft erklärten ihr, dass sie die dafür erforderlichen Unterlagen nicht ausgefüllt habe, damit das Tier als Assistenzhund mit ihr fliegen könne. Der Frau wurde daraufhin die Bordkarte für den Vierbeiner verweigert.

Das hielt sie jedoch nicht auf: Sie band den Hund kurzerhand an eine Metallstange und ging ohne ihn zum Abflug-Gate.

Sofort wurde die Polizei alarmiert. Nach kurzer Suche konnten die Beamten die Frau an einem anderen Gate ausfindig machen und befragten sie, warum sie ihren treuen Begleiter zurückgelassen hatte.

"Sie erklärte, die Fluggesellschaft würde ihr nicht erlauben, mit dem Hund zu fliegen. Obendrein behauptete sie, der Hund trage ein GPS-Tracking-Gerät und, dass er dadurch schon irgendwie zu ihr zurückkehren würde, so die Beamten in einer Stellungnahme.