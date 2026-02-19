Schäferhund-Mix trifft zum ersten Mal auf Baby: Wie er reagiert, schockiert die Mutter
Pacific Northwest (USA) - Als nach der Geburt ihrer Tochter das erste Treffen mit ihrem Hund Obe anstand, machte sich eine Mutter aus den USA große Sorgen, dass der Vierbeiner viel zu temperamentvoll für das Baby sein könnte und lieber nicht in dessen Nähe kommen sollte. Doch die Fellnase sollte alle völlig überwältigen.
Samantha Shanetelle filmte den Moment, in dem sich alle Vorurteile gegenüber ihrem geretteten Hund in Luft auflösen sollten: Sie und ihr Partner kamen geradewegs aus dem Krankenhaus, wo einen Tag zuvor ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hatte.
Natürlich war Obes Freude riesengroß, seine Besitzer wiedersehen zu dürfen, doch die meiste seiner Aufmerksamkeit erhielt das winzige Baby, was im Autositz hineingetragen wurde.
Anders als erwartet, begrüßte der Vierbeiner das Kind nicht stürmisch, sondern riss sich ganz deutlich zusammen - obwohl man ihm ansehen konnte, wie aufgeregt er war. Obe schnupperte ganz sanft am Sitz und machte sich vorsichtig ein Bild von seiner kleinen Schwester.
"Wir hatten schon geahnt, dass er ein lieber Kerl sein würde, aber mit über 25 Kilo waren wir vor dem ersten Treffen schon etwas nervös", erklärt Mama Samantha gegenüber Newsweek. Obes Verhalten hätte sie "komplett schockiert", aber eben im positiven Sinne.
Ehemaliger Straßenhund kümmert sich rührend um Baby-Mädchen
"Er war ganz vernarrt in sie, und es war einfach unbeschreiblich schön zu sehen, wie viel Einfühlungsvermögen Obe zeigte", fügt sie hinzu.
Der Vierbeiner ist selbst erst ein Jahr alt und offenbar ein Mix aus Deutscher Schäferhund, Husky und eventuell Deutscher Dogge. Diese Kombination verlieh dem einstigen Tierheimhund ein ziemlich ungestümes Wesen.
Doch die Liebe zu seiner kleinen Schwester brachte die Fellnase dazu, einen Gang runterzuschalten und stattdessen den Beschützer raushängen zu lassen. "Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt, seit ich weiß, dass er Tag und Nacht über sie wacht und sich so sehr um das Baby sorgt", freut sich das Frauchen. Ihr Haustier hätte sich "um 180 Grad gedreht".
Und wenn man sich die Videos auf ihrem TikTok-Profil ansieht, möchte man ihr zustimmen. In den Clips kann man Obe dabei beobachten, wie er sich pflichtbewusst als großer Bruder um den Säugling kümmert und nicht von seiner Seite weicht.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/daily.obe