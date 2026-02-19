Schäferhund-Mix trifft zum ersten Mal auf Baby: Wie er reagiert, schockiert die Mutter

Pacific Northwest (USA) - Als nach der Geburt ihrer Tochter das erste Treffen mit ihrem Hund Obe anstand, machte sich eine Mutter aus den USA große Sorgen, dass der Vierbeiner viel zu temperamentvoll für das Baby sein könnte und lieber nicht in dessen Nähe kommen sollte. Doch die Fellnase sollte alle völlig überwältigen.

Bei der ersten Begegnung zwischen Vierbeiner "Obe" und dem Baby-Mädchen überraschte der Hund seine Besitzer völlig. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/daily.obe

Samantha Shanetelle filmte den Moment, in dem sich alle Vorurteile gegenüber ihrem geretteten Hund in Luft auflösen sollten: Sie und ihr Partner kamen geradewegs aus dem Krankenhaus, wo einen Tag zuvor ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hatte.

Natürlich war Obes Freude riesengroß, seine Besitzer wiedersehen zu dürfen, doch die meiste seiner Aufmerksamkeit erhielt das winzige Baby, was im Autositz hineingetragen wurde.

Anders als erwartet, begrüßte der Vierbeiner das Kind nicht stürmisch, sondern riss sich ganz deutlich zusammen - obwohl man ihm ansehen konnte, wie aufgeregt er war. Obe schnupperte ganz sanft am Sitz und machte sich vorsichtig ein Bild von seiner kleinen Schwester.

"Wir hatten schon geahnt, dass er ein lieber Kerl sein würde, aber mit über 25 Kilo waren wir vor dem ersten Treffen schon etwas nervös", erklärt Mama Samantha gegenüber Newsweek. Obes Verhalten hätte sie "komplett schockiert", aber eben im positiven Sinne.