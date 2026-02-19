Golden Retriever sieht Frauchen vorwurfsvoll an: Es liegt an einem ganz speziellen Wunsch

Vereinigtes Königreich - Mit dieser kuriosen Angewohnheit sorgt Golden Retriever Joey bei seinem Frauchen regelmäßig für tiefe Seufzer. Doch was macht man nicht alles für die geliebten Vierbeiner ...

Golden Retriever Joey sah sein Frauchen nur entschlossen an. © Collage: Screenshots/TikTok/@joeythegoldenretriever

"Wollt ihr wissen, wie nervig Joey manchmal sein kann?", startete die Besitzerin der Fellnase kürzlich ein Video auf ihrem TikTok-Account.

Darin sitzt sie in ihrem Bett, Joey steht vor ihr und sieht sie mit eindringlichem Blick an. Er hat nämlich einen ganz speziellen Wunsch.

"Er setzt sich einfach vor dich und wartet ab, bis du dich in die Position legst, in der er dich gern hätte", erklärte sie daraufhin das Verhalten des Vierbeiners.

Und tatsächlich.

Kaum legt sich die junge Frau zurück und öffnet ihre Beine ein bisschen, entspannt sich der Hund sichtlich.

Statt sie weiterhin vorwurfsvoll anzusehen, tappst er kurz auf der Stelle, bevor er sich zusammenrollt und in die neu entstandene Kuhle auf dem Bett kuschelt.

"Das ist zuckersüß, versteht mich nicht falsch", erklärte die Britin weiter, bevor sie hinzufügte: "Aber wisst ihr, wenn ihr die Beine für eine lange Zeit so [gespreizt] habt, wird es irgendwann echt ungemütlich."