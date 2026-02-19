Golden Retriever sieht Frauchen vorwurfsvoll an: Es liegt an einem ganz speziellen Wunsch
Vereinigtes Königreich - Mit dieser kuriosen Angewohnheit sorgt Golden Retriever Joey bei seinem Frauchen regelmäßig für tiefe Seufzer. Doch was macht man nicht alles für die geliebten Vierbeiner ...
"Wollt ihr wissen, wie nervig Joey manchmal sein kann?", startete die Besitzerin der Fellnase kürzlich ein Video auf ihrem TikTok-Account.
Darin sitzt sie in ihrem Bett, Joey steht vor ihr und sieht sie mit eindringlichem Blick an. Er hat nämlich einen ganz speziellen Wunsch.
"Er setzt sich einfach vor dich und wartet ab, bis du dich in die Position legst, in der er dich gern hätte", erklärte sie daraufhin das Verhalten des Vierbeiners.
Und tatsächlich.
Kaum legt sich die junge Frau zurück und öffnet ihre Beine ein bisschen, entspannt sich der Hund sichtlich.
Statt sie weiterhin vorwurfsvoll anzusehen, tappst er kurz auf der Stelle, bevor er sich zusammenrollt und in die neu entstandene Kuhle auf dem Bett kuschelt.
"Das ist zuckersüß, versteht mich nicht falsch", erklärte die Britin weiter, bevor sie hinzufügte: "Aber wisst ihr, wenn ihr die Beine für eine lange Zeit so [gespreizt] habt, wird es irgendwann echt ungemütlich."
Auf TikTok sorgt der Golden-Retriever-Clip für eine Menge Begeisterung
Golden Retriever Joey hat seine Besitzerin voll im Griff
Ein Umstand, der Joey tatsächlich nicht egaler sein könnte. Er schlummert zufrieden vor sich hin, lässt sich von seinem Frauchen ausgiebig streicheln.
Der Britin bleibt nichts anderes übrig, als nachzugeben: "Es ist es wert, wenn es ihn glücklich macht, nicht wahr?"
Das Video wurde auf TikTok bereits mehr als 15.000 Mal angesehen, die Nutzer reagierten begeistert auf den kleinen Frechdachs.
"Er hat dich so gut erzogen", schrieb einer von ihnen, woraufhin Joeys Besitzerin nur zustimmen konnte. Ein weiterer: "Es ist nun einmal sein Bettchen. Du bist nur da, um es aufzuwärmen." Die junge Frau antwortete lachend: "Du hast absolut recht!"
In die Caption des witzigen Beitrags schrieb sie schließlich: "Er ist einfach so verwöhnt!"
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@joeythegoldenretriever