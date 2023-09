19.09.2023 16:05 30.442 Frau züchtet sich "perfekten" Wolfshund selbst: So sehen die Tiere aus

Vicki Spencer aus Palm Bay in Florida arbeitet seit Jahrzehnten am perfekten Wolfshund. So sieht ihre eigene Rasse, der Blue Bay Shepherd, bisher aus.

Von Christian Norm

Palm Bay (Florida) - Sie will nicht irgendeinen Wolfshund, sondern den perfekten. Aus diesem Grund versucht Vicki Spencer aus Palm Bay in Florida seit 2011 den Hund ihrer Träume zu züchten. Mittlerweile gibt es mehrere Exemplare, von denen die Frau begeistert ist. Dennoch arbeitet sie weiter an einer noch perfekteren Version ihrer eigenen Rasse, dem "American Blue Bay Shepherd". So sieht einer von Vicki Spencers American Blue Bay Shepherds aus. © Facebook/Screenshot/American Blue Bay Shepherds Diese Woche gewährte die Züchterin im Gespräch mit Newsweek einen Einblick in ihre Arbeit. Demnach ist ihre Rasse der Versuch, die Silhouette eines Wolfes zu erhalten, um sie mit der Trainierbarkeit und dem fröhlichen Temperament eines Haushundes zu kombinieren. Mit Wolfshunden arbeitet Spencer bereits seit 1994. Doch ihr erster Wurf Blue Bay Shepherds erblickte im Jahr 2011 das Licht der Welt. "Ich habe mit meinen Wolfshunden gearbeitet und versucht, die süßesten, freundlichsten und wölfischsten Hunde zu züchten, die ich finden konnte", erklärte die US-Amerikanerin. Hunde Bissattacke auf Gassi-Runde: Zwei Hunde gehen aufeinander los Nach einigen Versuchen und Zwischenschritten entschied sich Spencer, Schäferhunde in ihre Zucht aufzunehmen. Ihr Plan: Die besten Eigenschaften von Wolfshund und Schäferhund sollten sich möglichst in ihrer Rasse wiederfinden.

Vicki Spencer stellt ihre American Blue Bay Shepherds auch auf Instagram vor Derzeit züchtet nur Spencer Blue Bay Shepherds. Die großen Hunde sehen Wölfen sehr ähnlich. Ihr Fell ist mal braun oder schwarz, mal grau, manchmal sogar leicht bläulich. Die Augen der Tiere sind fast immer hell. "Ich wollte diese neue Rasse entwickeln, weil ich selbst etwas wollte, das ich bei keiner anderen Hunderasse finden konnte", sagte Spencer. Die Schönheit des Wolfes könne von keiner anderen Rasse übertroffen werden, aber das Aussehen sei nicht alles, so die Züchterin. Das scheue Wesen des Wolfes sei ein Problem für die Wolfshunde gewesen. Es habe ihnen in der Menschenwelt nicht gutgetan.

Beim Blue Bay Shepherd soll dieses Problem nicht mehr bestehen. Er sei, so Spencer, gesegnet mit der "überlegenen Intelligenz und Schönheit" des Wolfes und der Erziehbarkeit und dem Gehorsam des Deutschen Schäferhundes.

Titelfoto: Facebook/Screenshot/American Blue Bay Shepherds