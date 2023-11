Frauchen geht aus: Hund lässt es krachen und sorgt für reichlich Lacher

New Jersey (USA) - Wenn Frauchen nicht da ist, lässt es Mischlingsrüde Jack so richtig krachen. Denn der neugierige Hund hat offenbar eine Vorliebe für Hochprozentiges und plündert schonmal die Alkoholvorräte im ganzen Haus. Jetzt wurde die Schnapsnase allerdings erwischt und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Video des kuriosen Vorfalls bringt derzeit so viele zum Lachen.