Frauchen lässt Hunde in See plantschen: Eine Entdeckung macht sie plötzlich panisch

James Island (USA) - Ein entspannter Ausflug an einen See im US-Bundesstaat South Carolina endete für die Besitzerin zweier Hunde beinahe in einem Albtraum: Als ihre beiden Fellnasen im kühlen Nass umherschwammen, entdeckte ihr Frauchen plötzlich eine tödliche Gefahr im Wasser.

Als die beiden Hunde einer US-Amerikanerin in einem See plantschten, entdeckte die Halterin plötzlich ein weiteres Tier im Wasser. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/youweremadeforthis

Die Hundehalterin hatte sich wohl nichts dabei gedacht, als sie mit ihren beiden Tieren zu einem Hundepark in der Nähe gegangen war, um sie dort im Wasser spielen zu lassen.

Die ausgelassene Planscherei war schlagartig vorbei, als Frauchen Amy ein weiteres Tier im See sah: Wenige Meter neben den beiden Hunden schwamm ein Alligator!

Ob US-Amerikanerin Amy ihre Kamera erst in dem Moment gezückt hatte, als sie die erschreckende Sichtung gemacht hatte, oder sie die Aufnahme völlig ahnungslos begann, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass das Video genau die brenzlige Situation einfing, in der sich Amys Hunde an dem See in James Island befanden.

Im Clip, der später auf TikTok viral ging, hört man die Frau panisch nach ihren Haustieren rufen, um sie schnellstmöglich aus dem Wasser zu bekommen. Glücklicherweise befanden sich die Hunde nicht weit draußen und waren dadurch rasch am sicheren Ufer.