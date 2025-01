Frauchen überrascht: Ihr Hund hat einen neuen Lieblingsplatz gefunden

Netz - Das Video einer Hundebesitzerin, das auf den neuen Lieblingsplatz ihres kleinen Welpen aufmerksam macht, ging auf TikTok in Windeseile viral.

Hündchen Teddie hat einen gemütlichen warmen Ort für sich auserkoren. © TikTok/alexascudillo

Alexa hat einen langhaarigen Chihuahua namens Teddie. Im Netz wurde der winzig kleine Hund bereits zu einem Social-Media-Star.

"Jeder hat eine Menge Dinge über diese kleinen Hunde zu sagen", meint Alexa in einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "alexascudillo".

Dann hebt sie ihren Arm, um Teddie zu zeigen. Der kleine Hund streckt seinen Kopf aus dem Ärmel ihres Hemdes. "Aber so einfach ist es tatsächlich, sich um sie zu kümmern", fährt die Hundebesitzerin fort. "Hier wird er den ganzen Tag verbringen."

In dem Clip ist zu sehen, wie Teddie sich gemütlich in Alexas Ärmel schmiegt, bevor er kurz herauskrabbelt, nur um sich danach wieder hineinzukuscheln. "Er hat sich entschieden, hier zu sein", fügt die Frau hinzu, hält den Ärmel dicht an ihr Gesicht und gibt dem Welpen einen Kuss.

Danach beendet sie ihr Video, das bereits 350.000 Mal aufgerufen wurde, mit einem Lächeln und erklärt: "Es ist so einfach."