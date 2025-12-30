Hund büxt aus und fährt 70 Kilometer allein mit dem Zug

In Weil am Rhein verschwunden, im rund 70 Kilometer entfernten Freiburg entdeckt: Polizei hat einen Hund in einem Zug im Freiburger Hauptbahnhof gefunden.

Freiburg/Weil am Rhein - Am Dienstagmorgen in Weil am Rhein verschwunden, im rund 70 Kilometer entfernten Freiburg entdeckt: Die Bundespolizei hat einen Hund in einer Regionalbahn im Freiburger Hauptbahnhof gefunden.

Die Bundespolizei brachte den Vierbeiner zu seiner Besitzerin zurück. (Symbolfoto)
Die Bundespolizei brachte den Vierbeiner zu seiner Besitzerin zurück. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Die Beamten übergaben das Tier später der Besitzerin.

Der 16 Jahre alte Jack Russell Terrier hatte sich von der Wohnung in der Nähe des Haltepunktes Haltingen in die Bahn in Richtung Norden verirrt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Als die Besitzerin ihren Hund nicht fand, rief sie sich kurze Zeit später bei der Polizei an.

Ein Jack Russell Terrier war am Dienstag von zu Hause ausgebüxt. (Symbolfoto)
Ein Jack Russell Terrier war am Dienstag von zu Hause ausgebüxt. (Symbolfoto)  © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kurz vor Einfahrt der Regionalbahn in den Freiburger Hauptbahnhof bemerkte dann eine Reisende den alleinreisenden Hund und verständigte die Bundespolizei.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mehr zum Thema Hunde: