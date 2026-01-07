Freundlicher Retriever sucht neue Familie: Er ist noch kein Jahr alt
Köln - Schon seit einer Weile lebt Hund Rusty im Tierheim Köln-Dellbrück, das soll sich nun jedoch endlich ändern. Der wunderschöne Junghund sucht aktive Menschen, die mit ihm einen Neustart wagen wollen.
Nach Angaben der Tierretter landete der im Juni 2025 geborene Vierbeiner vor einiger Zeit im Kölner Tierasyl, weil seine vorigen Besitzer mit Rusty überfordert waren. Der hübsche Rüde war demnach schon durch mehrere Hände gewandert - und das, obwohl er noch nicht mal ein Jahr alt ist.
Zum Glück hat sich der häufige Besitzerwechsel nicht negativ auf den Charakter des Hundes ausgewirkt, denn wie die Tierretter berichteten, hat sich ihr Schützling sein freundliches Wesen beibehalten, "mag alle Menschen und geht offen auf sie zu", wie es auf der Tierheim-Website hieß.
Welcher Rasse der stattliche Jungspund entspricht, konnten die Mitarbeiter dabei nicht mit Sicherheit sagen, vermuteten aber, dass es sich bei Rusty um einen Nova Scotia Duck Tolling Retriever handelt.
Die Tiere gelten als sehr intelligent, ausdauernd und flink, bringen aber auch eine gehörige Portion Temperament ins Spiel. Sie sind spielfreudige, aufmerksame und muntere Retriever, deren Besitzer gleichermaßen Einfühlungsvermögen mitbringen und der Rasse mit viel Zuwendung begegnen sollten. In einer aktiven Familie sind die Tiere gut aufgehoben.
Freundlicher Retriever sucht neue Familie: Hier sind aktive Menschen mit viel Zeit gefragt
Auch auf den Rüden treffen diese Aspekte zu, wie die Tierretter bestätigten. "In der Tat ist Rusty sehr lebhaft und braucht viel Aufmerksamkeit sowie geistige und körperliche Auslastung", erklärten seine Pfleger.
Das Tierheim sucht daher nach aktiven Menschen für den hübschen Hund, die gern an der frischen Luft unterwegs sind und viel Zeit für Rusty haben. "Bitte unterschätzen Sie seine Ansprüche nicht", baten die Tierretter potenzielle Interessenten vorab und drückten ihrem Schützling die Pfoten, dass dieser bald den passenden Menschen begegnet.
Wer den hübschen Vierbeiner kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.
Alle ausführlichen Infos über Rusty gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website