Fünf Stunden Qual: Mann foltert Frau und hängt Hund an die Treppe – Kinder hören die Schreie

USA - Der Streit zwischen einem Paar geriet so außer Kontrolle, dass der Hund der Frau eingreifen wollte. Doch der Mann reagierte brutal: Er hängte das Tier an ein Treppengeländer und quälte gleichzeitig die Frau – alles, während die Kinder zu Hause waren.

Während der brutalen Attacke versuchte die Französische Bulldogge der Frau, sie zu verteidigen. Doch Jolivette packte den Hund, band ihm eine Schnur um den Hals und hängte das Tier an ein Treppengeländer.

Zu diesem Zeitpunkt war das Paar bereits seit elf Jahren verheiratet, lebte aber in getrennten Häusern, "da ihre Beziehung durch frühere häusliche Gewalt belastet war".

Doch was ist überhaupt passiert? Im Juni 2022 soll Jolivette Jr. in das Haus seiner Frau im US-Bundesstaat Kalifornien eingebrochen sein, sie einer Affäre beschuldigt und sie fünf Stunden lang mit einem Gürtel geschlagen haben, während ihre beiden gemeinsamen Töchter (4 und 12) zu Hause waren.

Wie die New York Post berichtete, soll der Mann am kommenden Mittwoch verurteilt werden.

James Paul Jolivette Jr. hängte die Französische Bulldogge seiner Frau an einem Treppengeländer auf. (Symbolbild) © 123rf/fxquadro

Die Frau flehte ihren Mann verzweifelt an, ihr geliebtes Haustier in Ruhe zu lassen. Am Ende gab er nach und ließ den Hund frei, der zwar verletzt war, aber glücklicherweise überlebte.

Doch der Mann war mit seiner Tat noch nicht fertig und setzte die Gewalt gegen seine Frau fort.

"Im Laufe von etwa fünf Stunden peitschte, schlug und trat der Angeklagte das Opfer, bedrohte sie, zwang sie, mit dem Gesicht zur Wand zu knien, und zwang sie dann, seinen Rücken und seine Füße zu massieren, während er darüber lachte, was er ihr antat", so die Staatsanwaltschaft.

Die beiden Kinder konnten ihre Mutter schreien und weinen hören. Sie soll Jolivette immer wieder gesagt haben: "Ich lüge dich nicht an!"

James Paul Jolivette Jr. drohen nun bis zu zehn Jahre Knast.