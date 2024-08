Für Rainbow kam jede Hilfe zu spät! Kleiner Chihuahua-Welpe zum Sterben ausgesetzt

Hamburg - Wie schrecklich! Anfang August war im Hamburger Stadtteil Billstedt ein schwer kranker Chihuahua-Welpe ausgesetzt worden. Wie der Hamburger Tierschutzverein (HTV) am Freitag mitteilte, hatte das Tier trotz aller Bemühungen keine Chance.

Der kleine Chihuahua-Welpe war schwer krank. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV)

Der Tod des kleinen Hundes ist einer von vielen traurigen Fällen in den diesjährigen Sommerferien. Laut HTV hat sich die Anzahl der ausgesetzten Tiere im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gesteigert.

Einer von ihnen war eben jener Chihuahua-Welpe, der in einer Kiste an einem Erdbeerfeld am Öjendorfer Park vor wenigen Wochen zum Sterben ausgesetzt worden war.

Zu diesem Zeitpunkt war der kleine Hund, der im Tierheim auf den Namen Rainbow getauft wurde, erst wenige Wochen alt. Er war stark unterentwickelt, litt unter einem Wasserkopf und war vermutlich blind. Der HTV versuchte alles, um das Leben des Vierbeiners zu retten, doch ohne Erfolg. Am Ende waren seine Leiden so groß, dass er erlöst werden musste.

"Jedes Jahr kommen wir mit den Sommerferien an den gleichen Punkt" erklärte Janet Bernhardt, 1. Vorsitzende des Vereins. "Es ist so traurig und voraussehbar, dass man meinen sollte, wir wären daran gewöhnt. Das sind wir nicht."