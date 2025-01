07.01.2025 19:34 1.436 Gassirunde endet tödlich: Hündin pinkelt an Laterne und fällt tot um, Besitzer unter Schock

Ein Hund kam in Schwarzenbach an der Saale durch einen Stromschlag ums Leben, nachdem er an eine Straßenlaterne gepinkelt hat.

Von Friederike Hauer

Schwarzenbach - Im Landkreis Hof führte ein technischer Defekt an einer Straßenlaterne zum tragischen Tod einer Hündin. Hündin Akita erlitt einen tödlichen Stromschlag, als sie sich an der Laterne (l.) in Schwarzenbach erleichterte. © NEWS5 / Stephan Fricke (2) Wie die Polizei am Dienstag berichtete, passierte der dramatische Zwischenfall am Sonntagabend während einer Gassirunde. Als die siebenjährige Hündin "Akita" auf Höhe eines Seniorenzentrums an die Straßenlaterne pinkelte, wurde sie von einem Stromschlag getroffen. Den Einsatzkräften zufolge war das Tier sofort tot. Die Besitzer, Jasmin und Kevin, stehen seitdem unter Schock, wie sie unter Tränen den Reportern der Agentur News5 berichten. Dass ihr geliebtes Haustier so grausam aus dem Leben gerissen wurde, mache sie fassungslos. Hunde Mann lässt Hund in den Garten, kurz darauf gerät er in tödliche Gefahr! Ersten Ermittlungen zufolge hatte es durch einen technischen Defekt im Inneren der Laterne einen Kurzschluss gegeben. Die Besitzer der verstorbenen Hündin Kevin (l.) und Jasmin sind seit dem Unglück am Boden zerstört. © NEWS5 / Stephan Fricke Hündin erleidet Stromschlag: Schwarzenbach an der Saale stellt alle Straßenlaternen ab Zur genauen Abklärung wurde eine technische Überprüfung in Auftrag gegeben. 400 baugleiche Straßenlaternen im Stadtgebiet sollen ebenfalls überprüft werden. "Zur Sicherheit der Bevölkerung sind derzeit sämtliche Straßenlaternen vom Netz genommen", so die Polizei. Erst nach Ausschluss einer potenziellen Gefahr sollen sie wieder in Betrieb genommen werden. Erstmeldung 15.19 Uhr, zuletzt aktualisiert 19.34 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke (2)