Gerettet, dann abgegeben, weil er bellt: Gibt es für Junghund Joker noch eine Chance?

Mainz - Völlig unverständlich! Die Vorstellungen mancher Menschen stehen gerade beim Thema Hunde oftmals in keinem Verhältnis zu ihrem eigenen Handeln und Einsatz. So ist dies tragischerweise auch im Fall des jungen Schäferhundmischlings Joker gewesen, der nun mit den Konsequenzen leben muss.

In der neuen Heimat Deutschland angekommen, kümmerten sich seine Vorbesitzer zunächst um ihn. Aber weil Joker - jetzt festhalten - bellt, gaben sie ihn kurzerhand in das Mainzer Tierheim ab.

Das Alleinebleiben und die Stubenreinheit muss mit Joker noch trainiert werden. © Instagram/Hundehaus Tierheim Mainz

Die Fellnase beschreiben die Tierpfleger als junges Kerlchen, das trotz seiner sechs Monate schon ziemlich genau weiß, was er will und was nicht.

Daher bräuchte Joker vor allem Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn in die richtigen Bahnen lenken können.

Aus Unsicherheit und Furcht heraus kann es derzeit noch vorkommen, dass sich der Wirbelwind zu einer kleinen Schnappschildkröte verwandelt. Deswegen sollten in einem möglichen neuen Zuhause bestenfalls keine Kinder leben.

Sobald Joker sein nötiges Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich indes als sehr freundlicher und anhänglicher Geselle, der die Nähe seiner Menschen genießt.

Ausgiebige Spaziergänge mag der Schäferhund-Mix rassetypisch äußerst gerne und folgt dabei auch ohne zu murren seinen Bezugspersonen. Gegenüber seinen Artgenossen ist Joker anfangs noch eher zurückhaltend, aber durchaus interessiert. Höflich bleibt er in solchen Situation allerdings immer.