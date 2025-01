Gerettete Cookie dachte sie findet ihr Glück in Deutschland, doch dann kam alles anders

Fulda - Mischlingshündin Cookie hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich: Ursprünglich aus Griechenland gerettet, fand sie im Alter von vier Monaten ihr erstes Zuhause in Deutschland. Doch die Situation war für die temperamentvolle Fellnase letztlich zu herausfordernd.

Mischlingshündin Cookie ist am 15. Oktober 2021 geboren und damit gerade einmal drei Jahre alt. © Tierheim Fulda - Hünfeld e.V.

Seit Februar 2024 lebt Cookie mittlerweile im Tierheim Fulda-Hünfeld und sucht ein Zuhause, das ihren besonderen Bedürfnissen gerecht wird.

Cookie, die vermutlich ein Holländischer-Schäferhund-Mix ist, zeigt sich im Tierasyl als menschenbezogene, lernwillige und aufmerksame Begleiterin. Ihre Bezugspersonen schätzt sie sehr und freut sich über jede Form von Zuneigung.

Doch die liebenswerte Hündin bringt auch Herausforderungen mit: Sie ist rassetypisch reiz empfänglich, was bedeutet, dass sie das ein oder andere Mal etwas überdreht.

In solchen Momenten springt oder rempelt sie Menschen an und knabbert gerne mal an einem Jackenärmel.

Ein ruhiger und souveräner Umgang ist daher essenziell, um mit ihr an Impulskontrolle und Frustrationstoleranz zu arbeiten. Ihr lernfreudiger Charakter ist hierbei ein Vorteil, denn die Vierbeinerin akzeptiert gesetzte Grenzen - allerdings hinterfragt sie diese gerne mehrfach. Konsequenz und Klarheit sind daher wichtige Voraussetzungen für ihre Erziehung.