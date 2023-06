Geschlagen, misshandelt und gequält: Polizei rettet Hunde aus Horror-Zucht

Die Hunde sollen von den vier Tatverdächtigen nicht nur qualvoll gezüchtet, sondern auch geschlagen worden sein. (Symbolfoto) © 123rf/fastfun23

Wie es zur erlösenden Befreiungsaktion gekommen war, berichtete die Polizei in Homberg im Schwalm-Eder-Kreis am heutigen Dienstagmorgen. Demnach sei es bereits am Donnerstag, den 1. Juni, zu einer Durchsuchung in einem Haus in der nordhessischen Kleinstadt gekommen sein.

Vorangegangen waren intensive Ermittlungen, die unter anderem auch auf anonymen Zeugenhinweisen basierten. In dem Apartment fanden die beteiligten Beamten, zu denen neben der Polizei auch Mitarbeiter des zuständigen Veterinäramtes sowie Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen zählten, ein wahrhaft trauriges Bild vor.

Zahlreiche Hunde lebten dort auf engstem Raum zusammengepfercht und unter unwürdigen Bedingungen. Angetan haben soll ihnen das eine vierköpfige Gruppe, bestehend aus zwei 30 Jahre alten Männern sowie zwei 30- und 33-jährigen Frauen.

Ihnen wird vorgeworfen, die Fellnasen illegal und qualvoll gezüchtet zu haben. Doch damit nicht genug des Grauens: Zudem besteht der dringende Verdacht, dass die Hunde durch die Beschuldigten mit Schlägen drangsaliert wurden.