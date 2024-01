"Schreit vor Angst": Tierpflegerin macht schmerzhaften Fund am Straßenrand

In einer dunklen Gasse saß die einsame Hündin auf einer alten Couch. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Geschlagen, misshandelt, zur Zucht benutzt und dann zurückgelassen. Ich bin so emotional, während ich diesen Beitrag schreibe", so Suzette Hall am heutigen Donnerstag auf ihrem Facebook-Account.

"Sie schreit vor Angst, nur Gott weiß, was sie alles durchmachen musste."

Zu diesen herzzerreißenden Worten teilte sie ein paar Bilder und Videos einer Gasse, die einer regelrechten Müllhalde glich. Mittendrin: eine kleine, verängstigte Hündin.

"Sie hat Narben, offene Wunden und angeschwollene Augen", berichtete Hall weiter. "Sie will doch nur geliebt werden."

Und diesen Wunsch wollte ihr die Tierliebhaberin nur allzu gern erfüllen. Sofort schnappte sie sich einen tragbaren Käfig aus ihrem Auto, um die Fellnase einzufangen. Doch das gestaltete sich als äußerst schwierig.

"Sie hatte so eine Angst, hineinzugehen. Sie hatte vor allem Angst", heißt es in dem Beitrag. "Selbst die Leine hat sie zum Schreien gebracht."

Trotzdem wusste Hall durchweg: Aufgeben war einfach keine Option. Und so erarbeite sie sich mit einer ordentlichen Portion Geduld das Vertrauen der Hündin.