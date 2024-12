Golden-Retriever-Welpe wird zum Training gebracht - wie dieser Husky reagiert, lässt kein Auge trocken

Miami (Florida/USA) - Was für ein herzzerreißender Anblick: Husky Titan verstand einfach nicht, warum sein bester Freund nicht wieder nach Hause kam.

So schnell würde Maverick nämlich nicht zurückkommen. Wie Emma in einem Kommentar unter dem traurigen Clip verriet, hatte sie Mav, wie der Welpe liebevoll genannt wird, zu einer Art Hundeschule für Assistenzhunde gebracht. Und die Ausbildung für die Fellnase würde ganze drei Monate dauern.

"Wir sind gerade heim gekommen, nachdem wir unseren Welpen zum Training geschafft haben und unser Hund machte sich sofort auf die Suche nach ihm", erklärte Emma Moriarty in einem Video, das sie seither auf TikTok veröffentlicht hat.

Corey versuchte Husky Titan ein wenig zu trösten. © TikTok/Screenshot/imbluethesiberiann

Kurzerhand hat sich Emmas Mann eine süße Idee überlegt: "Er weigerte sich, sich von der Tür wegzubewegen. Also brachte Corey ihm das Lieblingsspielzeug unseres Welpen und sagte ihm, dass [Mav] zurück sein würde, bevor er es überhaupt bemerkt."

Was dann passierte, lies in der Familie kein Auge trocken: Dankbar nahm Titan das Kuscheltier an sich, platzierte es vor seinen Pfoten und legte seinen Kopf darauf ab.

"So lag er für den Rest des Abends mit dem Spielzeug vor der Tür", so Emma weiter.