01.08.2025 06:10 Hoffnungsloser Fall? Braver Old English Bulldog möchte endlich adoptiert werden

Im Tierheim in Frankfurt am Main sucht man seit Jahren schon die passenden Menschen für den Old English Bulldog Monte. Findet er jetzt ein neues Zuhause?

Von Marc Thomé

Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.