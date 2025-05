Golden Retriever besuchen Zoo: Was dort passiert, lässt so viele Herzen hüpfen

USA/Ljubljana (Slowenien) - Diese beiden Golden Retriever sind zwei echte Weltenbummler: Ellie und Emma kommen aus Arlington, Virginia. Doch sie sind mit ihrem Herrchen Kevin und Frauchen Katie Bubolz oft auf Reisen. Kürzlich waren sie in Prag, reisten bald weiter in die slowenische Hauptstadt Ljubljana. Dort haben sie vor wenigen Tagen einen Zoo besucht. Was bei dem Ausflug passiert ist, lässt auf TikTok so viele Herzen hüpfen.