Golden Retriever entdeckt Frauchen in der Badewanne: Seine Reaktion strapaziert die Lachmuskeln

USA - Geht's noch süßer? Als ein Golden Retriever kürzlich bemerkte, dass es sich sein Frauchen in der Badewanne gemütlich gemacht hatte, wusste er sofort, was zu tun war.

Alles in Kürze

"Ich werde mich hier einfach hinsetzen", schrieb Sophia aus Sicht ihres Hundes in die Caption eines Videos, das sie seither auf ihrem TikTok -Account geteilt hat. Und siehe da: Wie in Zeitlupe - ganz als würde er vermeiden wollen, dass sein Frauchen etwas davon mitbekommt - kletterte der Vierbeiner über den Badewannenrand.

Doch was genau hatte die Fellnase da nur vor?

Anschließend legte er seine Vorderpfoten auf den Badewannenrand, bevor er seine Nase in den Schaum steckte. Ganz angetan vom Spa seines Lieblingsmenschen, stemmte er sich ganz langsam nach oben.

Kurzerhand machte es sich der Golden Retriever in der Badewanne gemütlich. © Collage: Screenshots/TikTok/@sophia_elizondo01

Als der Golden Retriever schließlich im warmen Nass angekommen war, sah er Sophia prüfend an - ganz so, als würde er sie stumm um Erlaubnis fragen – und machte es sich schließlich an ihren Beinen gemütlich.

So viel zum Thema, ein wenig Spa-Zeit für sich allein haben. Sophia nahm das ganze zum Glück mit Humor, betitelte den Clip jedoch mit dem Hashtag "keinerlei Privatsphäre".

Online ging der Clip schnell viral, wurde bereits mehr als 15,8 Millionen Mal angesehen. Die Zuschauer reagierten ganz verzückt.

So schrieb einer von ihnen: "Er dachte sich einfach nur: 'Weißt du was? Ich hatte auch eine harte Woche!'" Ein anderer: "Ich könnte ihm absolut nicht böse sein."

Und das sieht Sophia ganz ähnlich. Anstatt sich mit ihrem Liebling in die Haare zu bekommen, macht sie ihm Platz: "Mittlerweile lasse ich ihn einfach mit mir in der Badewanne." Alles andere ist sowieso zwecklos.