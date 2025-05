Besitzer stirbt vor zwei Jahren: Wie sein Hund noch heute auf den Verlust reagiert, ist herzzerreißend

Jodie Priddey (23) und Chihuahua Ted trauern gemeinsam. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@jodiepriddey (2)

Seit Jacks Tod betreut seine Partnerin Jodie Priddey (23) abwechselnd mit seinem Vater den zuckersüßen Mini-Hund. Ted ist ein echtes Familienmitglied und sei Jacks bester Freund gewesen.

Kurz bevor die beiden ein Paar wurden, habe Jack sehr viel Wert auf die Meinung seiner Fellnase bezüglich Partnerwahl gelegt. "Wenn Ted mich nicht gemocht hätte, wäre das Spiel vorbei gewesen", erinnert sich Jodie in einem Interview mit Newsweek. Glücklicherweise hatte der Rüde die Britin schnell akzeptiert.

Seitdem Jack nicht mehr da ist, ist die Bindung zwischen Ted und Jodie inniger geworden. Gemeinsam können sie trauern: "Es hat mir das Herz gebrochen, zu sehen, dass es ihm offensichtlich genauso schlecht geht wie mir."

In einem Video auf TikTok, was bislang mehr als 930.000 Mal angeklickt wurde, schildert die Hundebesitzerin, dass Ted oft sehr unruhig schlafe. "Aber in einer Nacht, in der ich ihm Jacks Morgenmantel hingelegt habe, hat er ohne Albträume durchgeschlafen."