Golden Retriever fängt an zu singen, wenn er allein zu Hause gelassen wird

Wenn Teddy einsam ist, gibt er sofort zu verstehen, dass er damit nicht einverstanden ist. © TikTok/teddyware.thegolden

Das virale Video, das vom TikTok-Kanal "teddyware.thegolden" geteilt wurde, zog hunderttausende Aufrufe nach sich.

Die tragischen Aufnahmen, die mit einer Haustierkamera gemacht wurden, zeigen den einsamen Golden Retriever Teddy, der zu der Melodie "All By Myself" von Eric Carmen heult, während seine Besitzer gerade weg sind.

"Mama und Papa haben sich verabschiedet und mich nicht mitgenommen ... also singe ich meine Sorgen einfach weg", steht in dem rührenden Clip geschrieben.

Teddy, dem der gesamte TikTok-Kanal gewidmet ist, gibt seinen Besitzern mit Heulen, Bellen und Winseln zu verstehen, welche Bedürfnisse und Gefühle er gerade hat.

Fans des niedlichen Hundes müssen sich jedoch keine Sorgen machen: In den meisten Fällen ist immer jemand zu Hause, der sich um Teddy kümmert, wie seine Besitzer bereits auf TikTok versicherten.