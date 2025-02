Golden Retriever freut sich riesig, Baby zu sehen: Doch was er dann tut, strapaziert die Lachmuskeln

Milwaukee (USA) - Ist die Freude zu groß, ist das Baby zu klein: So in etwa könnte man das Video zusammenfassen, in dem sich Golden Retriever Norman mächtig freut, "sein" kleines Mädchen zu sehen.

Wer sich die gute Laune nicht nehmen lassen will, sollte es an dieser Stelle dabei belassen - und nicht weiterlesen.

Wie von der Tarantel gestochen, rast er im Garten hin und her, als er die Kleine sieht. Dabei rennt Norman einmal bedrohlich nahe am Baby vorbei.

Der lustige Fauxpas von Golden Retriever Norman liegt in Wahrheit schon einige Jahre zurück. Der Grund, warum es jetzt eingestellt wurde, ist umso trauriger. © Screenshot/Instagram/@hellothisisnorman

Denn der Grund, warum der Clip vor wenigen Tagen eingestellt wurde, ist mehr als herzzerreißend: Norman hat am 22. Januar einen acht Monate andauernden Kampf gegen den Krebs verloren.

Seitdem hat sein Frauchen Kate ihre Lieblingsvideos mit dem treuen Hund auf Instagram geteilt.

Dazu schreibt sie im Kommentar: "Meine Mutter hat dieses Video viel zu lange unter Verschluss gehalten (...) Dies ist eine unserer liebsten Erinnerungen an Norman und fängt seinen verspielten und wilden Geist ein." Ihre Tochter im Video sei inzwischen sogar bereits fünf Jahre alt, so die Mutter weiter.

Außerdem schreibt sie: "Wir hoffen, dass es auch denen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, die es brauchen. Er war immer sanft und geduldig mit seinen kleinen Menschen. Viel Spaß beim Kichern."

Mit ihrer Einschätzung liegt die US-Amerikanerin in jedem Fall richtig. Auch wenn der Hintergrund so traurig ist, können sich trotzdem so viele User an dem Augenblick als solchem erfreuen.