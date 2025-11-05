Golden Retriever gibt alles fürs Baby: Was dann passiert, hat Frauchen noch nie gesehen
Atlanta (Georgia) - Golden Retriever Teddy kann es nicht lassen, selbst wenn es absolut nicht mehr geht. Sein Frauchen Tori Harley (23) aus Atlanta in Georgia hat so etwas noch nie bei einem Hund gesehen, nennt es "menschenähnlich".
Die Rede ist von Teddys Willen, immer auf die Baby-Tochter seiner Besitzerin aufzupassen. Selbst wenn der fürsorgliche Hund todmüde ist, versucht er, sich auf den Beinen zu halten - was nicht immer klappt.
In einer viralen Fotoshow auf TikTok kann sich jeder davon überzeugen, was das heißt. Darin sind sowohl Harleys kleines Mädchen als auch der Rüde zu sehen. Auf einigen Fotos sieht dieser allerdings wirklich hundemüde aus.
In einer Aufnahme liegt der Vierbeiner sogar schlafend auf der Treppe, noch mit einem Plüschtier im Maul. In einer anderen fallen Teddy fast die Augen zu. Dieses Gefühl kennen vor allem frischgebackene Eltern nur zu gut.
Der Golden Retriever scheint sich in einer ähnlichen Liga zu sehen. Entsprechend viel Begeisterung löst er auf TikTok aus. 1,4 Millionen Klicks sind in wenigen Tagen zusammengekommen, dazu mehr als 250.000 Likes.
"Ich habe noch nie einen Hund so müde gesehen", sagte Harley jetzt in einem Interview mit Newsweek. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Frauchen kommt bei Golden Retriever Teddy kaum aus dem Schwärmen heraus
Im Gespräch mit dem US-Magazin erwähnte die junge Mutter den Vater ihrer Tochter mit keiner Silbe, sagte stattdessen: "Es ist sehr einsam, das alles alleine zu machen."
Mit Blick auf ihren Golden Retriever fügte sie jedoch hinzu: "Immer wenn ich mich umdrehte, war er direkt vor mir und rief: 'Du schaffst das, Mama!' Ich merkte, dass er es satthatte, dort zu sein, und total erschöpft war. Aber er nahm sich fest vor, jedes Mal mit mir ins Kinderzimmer zu gehen. Es war so süß."
Teddy scheint trotz seiner eigenen Bedürfnisse also ein sehr hohes Verantwortungsgefühl zu haben.
Sein Frauchen kommt entsprechend kaum noch aus dem Schwärmen heraus: "Ich war erschöpft, aber mir war nicht klar, wie sehr Teddy sich genauso um sie sorgte wie ich." Sie wisse nun, dass ihr Hund die Kleine über alles liebe, so die 23-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/itstoriharley