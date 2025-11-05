Golden Retriever gibt alles fürs Baby: Was dann passiert, hat Frauchen noch nie gesehen

Atlanta (Georgia) - Golden Retriever Teddy kann es nicht lassen, selbst wenn es absolut nicht mehr geht. Sein Frauchen Tori Harley (23) aus Atlanta in Georgia hat so etwas noch nie bei einem Hund gesehen, nennt es "menschenähnlich".

Seit das Baby da ist, hat Golden Retriever Teddy ein Auge auf es. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/itstoriharley

Die Rede ist von Teddys Willen, immer auf die Baby-Tochter seiner Besitzerin aufzupassen. Selbst wenn der fürsorgliche Hund todmüde ist, versucht er, sich auf den Beinen zu halten - was nicht immer klappt.

In einer viralen Fotoshow auf TikTok kann sich jeder davon überzeugen, was das heißt. Darin sind sowohl Harleys kleines Mädchen als auch der Rüde zu sehen. Auf einigen Fotos sieht dieser allerdings wirklich hundemüde aus.

In einer Aufnahme liegt der Vierbeiner sogar schlafend auf der Treppe, noch mit einem Plüschtier im Maul. In einer anderen fallen Teddy fast die Augen zu. Dieses Gefühl kennen vor allem frischgebackene Eltern nur zu gut.

Der Golden Retriever scheint sich in einer ähnlichen Liga zu sehen. Entsprechend viel Begeisterung löst er auf TikTok aus. 1,4 Millionen Klicks sind in wenigen Tagen zusammengekommen, dazu mehr als 250.000 Likes.

"Ich habe noch nie einen Hund so müde gesehen", sagte Harley jetzt in einem Interview mit Newsweek. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.