Golden Retriever hat nur Augen für eine Dame - und die ist nicht sein Frauchen!

New York City - Da wird sich jeder Hunde-Fan einig sein: Von seiner Flauschpfote geliebt zu werden, ist ein erfüllendes Gefühl! Doch was, wenn der eigene Hund die beste Freundin mehr liebt als einen selbst? So scheint es im Falle von Golden Retriever Duke zu sein. Der süße Goldie hat sein Herz an Julia, eine Freundin seines Frauchens, verloren ...