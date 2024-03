Golden Retriever ist erstmals allein zu Hause: Was er dann tut, würde er sich sonst nie trauen

Michigan (USA) - Viele Hundebesitzer fragen sich, was ihr Hund so macht, wenn sie nicht zu Hause sind. Camila Boyd aus dem US-Staat Michigan wollte der Sache vor Kurzem genauer auf den Grund gehen. Deshalb installierte sie eine Tierkamera, mit der sie ihre neue Hündin Jolene heimlich beobachten konnte. Dann ließ sie die Fellnase zum ersten Mal für längere Zeit allein, als sie zur Arbeit ging. Das Ergebnis fiel so ulkig aus, dass darüber inzwischen sogar Millionen TikTok-User lachen können.