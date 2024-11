Golden Retriever ist traurig, als Besitzer Koffer packen: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

USA - Für viele Hunde ist der Trennungsschmerz groß, wenn ihre Besitzer das Haus verlassen. Besonders betroffen sind Golden Retriever, die als sehr treu und familienbezogen gelten. Nicht anders erging es kürzlich Artgenosse Goose aus den USA. Der arme Rüde musste in der vergangenen Woche nicht nur mitansehen, wie Herrchen und Frauchen gehen wollten - sie packten sogar ihre Koffer. Ein TikTok-Clip, der das Dilemma des Golden Retrievers zeigt, lässt dennoch viele Herzen hüpfen.

Golden Retriever Goose liebt seine Besitzer. Deshalb ist er auch so traurig (r.), wenn sie das Haus verlassen. © Collage: Screenshots/TikTok/@goldengoosetavo

In dem Video (siehe unten) liegt Goose auf dem Boden an einer Wand. In die Kamera, die ihn gerade filmt, kann er kaum hineinschauen. Zu traurig wirkt der Vierbeiner.

Goose habe gerade die Koffer gesehen, heißt es im Untertitel. Doch zum Glück gibt es eine positive Wendung. Es folgt ein harter Schnitt: Der Golden Retriever sitzt auf der Rückbank im Auto seiner Besitzer, wirkt gelöst und rundum glücklich.

Die Reise findet also wirklich statt. Doch in diesem Fall darf der treue Begleiter mitkommen. Das freut nicht nur den Vierbeiner ungemein, sondern auch das TikTok-Publikum.

Innerhalb von sechs Tagen kommen neben 1,4 Millionen Klicks auch gut 200.000 Likes zusammen. "Goose liebt eine schöne Autofahrt", kommentiert seine Besitzerin neben dem Video.

Doch ganz so erfreulich wie in diesem Fall läuft es natürlich nicht immer ab.