Golden Retriever ist völlig verändert, Tierarzt ist ratlos: Doch Frauchen löst das Rätsel

Golden Retriever Tucker kommt mit seinen sieben Jahren kaum die Treppe herunter, wirkt die ganze Zeit seltsam niedergeschlagen. © Collage: Screenshots/TikTok/@tuckerbudzyn

Was das heißt, wird in dem entsprechenden Video vom Samstag deutlich. Darin benötigt der siebenjährige Golden Retriever die Hilfe seines Herrchens, um die Treppe in seinem Zuhause in Michigan herunterzukommen.

Auch sonst wirkt der Vierbeiner lethargisch, blickt traurig in die Kamera, macht einen Buckel. Für seine Besitzer ist klar: Ihr Freund auf vier Pfoten hat große Schmerzen. Doch ein Besuch in der Tierambulanz führt nichts zutage.

Tucker bekommt lediglich Schmerzmittel verschrieben, obwohl der Tierarzt keine körperliche Beeinträchtigung feststellen kann. Doch sein Frauchen gibt nicht so schnell auf.

In einem langen Kommentar schreibt Budzyn: "Die letzten Tage waren wirklich beängstigend. Wir hatten keine Ahnung, was los war, und natürlich malten wir uns das Schlimmste aus."

Dann hätten sie und ihr Partner aber eine entscheidende Idee gehabt.