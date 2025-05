Golden Retriever kommt aus Urlaub zurück: Was er dann tut, lässt Herzen hüpfen

Michigan (USA) - Wenn er auftaucht, hebt sich sofort die Stimmung. Golden Retriever Toby aus Michigan ist ein gern gesehener Gast bei seiner Nachbarin Colleen Smith. Beinahe täglich kommt der Rüde vorbei, um sie und vor allem ihren Hund Willie zu besuchen. Doch kürzlich war Toby für eine Woche im Urlaub. Was er kurz danach tat, lässt seit einigen Tagen reihenweise Herzen auf TikTok hüpfen.

Zäune sind in der Nachbarschaft von Colleen Smith nicht erlaubt. Gut für alle: Golden Retriever Toby kann vorbeikommen, wann er will. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/colleensmith419

In dem entsprechenden Clip ist Toby schon von weitem zu sehen. Smith filmt den Vierbeiner, der vor Freude ein paar Runden in ihrem Garten läuft. "Ich saß gerade in meinem Zimmer vorm Fernsehen, als ich das kleine Bellen durch mein Fenster hörte", schreibt die Hundebesitzerin im Untertitel.

Nachdem Toby seine Freudes-Runden beendet hat, wartet er artig im Garten, dass jemand kommt, um ihn zu begrüßen. Es folgt ein Schnitt. Jetzt ist Smith draußen, geht auf den tierischen Nachbarn zu. "Natürlich musste ich 'Hallo' sagen gehen", textet die Frau in einem weiteren Untertitel.

Toby kann nicht mehr an sich halten, als sie ihn streichelt. Glücklich dreht er ein paar Runden vor ihr, um seine Freude auszudrücken. Er sei der fröhlichste Hund, den sie kenne, so Smith im nächsten Untertitel.

Doch wo ist eigentlich ihr Vierbeiner Willie in der Aufnahme? Der freche Kommentar neben dem Feelgood-Video lässt es erahnen.