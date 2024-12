Golden Retriever lebt 9 Jahre im Stall - Was dann passiert, sorgt für Freudentränen

Fort Wayne (USA) - Fast schien es so, als müsste Golden Retriever Bruce sich damit abfinden, dass seine Zeit auf Erden immer einsam und traurig bleiben würde. Neun Jahre lang wurde er als Zuchthund in einem Stall gehalten. Doch dann meinte es das Schicksal endlich gut mit ihm - inzwischen ist Bruce glücklicher denn je!

Mit 9 Jahren hat Bruce endlich ein echtes Zuhause gefunden. © Montage: TikTok/seniorboybruce

Auf seiner eigenen TikTok-Seite erzählen die Frauchen des neun Jahre alten Goldies davon, wie sie den in die Jahre gekommenen Hund vor wenigen Wochen bei sich aufnahmen.

"Er lebte in einem Stall, ohne richtig versorgt zu werden", heißt es in einem Video. Er sei dreckig und verängstigt gewesen, habe nicht gewusst, wie es ist, ein "normaler Hund" zu sein.

Doch Aubrey Turner und ihre Frau wollten das ändern! Sie selbst haben ihren Vierpfotler im Juli verloren. "Sie war erst drei Jahre alt und ihr Verlust hat uns sehr geschmerzt. Zuerst war der Gedanke an einen weiteren Hund im Haus unerträglich, aber nach langer Trauer wurde uns klar, wie sehr wir das vermissten", sagte sie nun gegenüber dem People-Magazin.

Auf der Seite des Hundetierheims Humane Fort Wayne aus dem gleichnamigen Ort entdeckten sie schließlich den Golden Retriever Bruce und waren sofort Feuer und Flamme.

"Ältere Hunde haben eine viel geringere Chance, adoptiert zu werden", erklärte Tuner. Außerdem war Bruce auch krank. "Ich wusste, dass er keine so große Chance auf Adoption haben würde wie andere Hunde. Ich habe die ganze Nacht an ihn gedacht und konnte am nächsten Tag bei der Arbeit immer noch nicht aufhören, an ihn zu denken."