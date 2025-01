Golden Retriever lernt Schneemann kennen: Was er dann tut, bringt so viele zum Lachen

Nashville (Tennessee) - Während viele Teile Deutschlands eher mit Schmuddelwetter kämpfen, sieht es in Teilen der USA ganz anders aus. Golden-Retriever-Mädchen Pearl aus Nashville, Tennessee, konnte sich kürzlich über so eine weiße Winterlandschaft freuen, dass sogar ein Schneemann zu Besuch kam. Was die Fellnase dann allerdings tat, lässt inzwischen literweise Lachtränen auf Instagram fließen.