Golden Retriever schaut Besitzerin beim Schminken zu - was sie dann tut, begeistert den Hund

New York (USA) - Eigentlich ist das Model Meredith Duxbury (26) für ihre unzähligen Schmink-Videos auf TikTok bekannt. Am Samstag teilte sie jedoch einen für sich recht untypischen Clip auf ihrem Account.

Daraufhin sieht man, wie die Influencerin nicht nur sich selbst fertig macht, sondern auch so tut, als würde sie ihren Liebling schminken. Dafür tupft sie den Lipgloss vor dem Hund in die Luft, bürstet ihm das Fell, besprüht ihn mit Setting-Spray und gaukelt ihrem geliebten Haustier vor, sie würde ihm die Wimpern tuschen.

Statt ihn aber, wie sonst so üblich, behutsam zur Seite zu schieben, behielt die junge Frau ihn dieses Mal bei sich "und ließ ihn an dem Spaß teilhaben."

"Mein Golden Retriever kommt und setzt sich immer auf meinen Schoß, wenn ich mein Make-up mache", schrieb Meredith in dem kurzen Clip.

Zwar sitzt sie auch darin vor der Kamera, um ihren mehr als 18,4 Millionen Followern zu zeigen, wie sie sich für den Tag fertig macht – dabei hat sie jedoch eine kleine Fellnase an ihrer Seite: einen der beiden Hunde der 26-Jährigen.

Ursprünglich hatte sich Meredith auf TikTok einen Namen gemacht, indem sie sich immer viel zu viel (mindestens zehn Pumpstöße) Foundation auf das Gesicht aufgetragen hat – nur um am Ende, den perfekten Look zu präsentieren.

Der Vierbeiner scheint von den Künsten seines Frauchens ganz angetan. Ganz geduldig bleibt er auf ihrem Schoß sitzen und wirkt dabei, als würde er ganz gespannt auf seinen finalen Look waren.

Zwar hatten Fans von Anfang an immer wieder spekuliert, dass die 26-Jährige in Wirklichkeit viel weniger Make-up tragen würde, als sie es online erzählte. Final zugegeben hat es Meredith allerdings erst kurz vor dem TikTok-Bann in den USA, als sie im Rahmen eines Trends zugab, sich die Foundation zwischen den Cuts immer wieder vom Gesicht gewischt zu haben.