Kaukasen-Schäferhund-Mix Douglas wurde ausgesetzt: Gibt es ein Happy End für ihn?

Berlin - Der zweijährige Kaukasen-Schäferhund-Mix Douglas ist groß, kräftig und hat einen wachen Geist. Jetzt sucht der Hund Menschen mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Kaukasen-Schäferhund-Mix Douglas (2) lebt aktuell im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Seit Ende 2025 lebt Douglas im Berliner Tierheim. Der Rüde wurde angebunden gefunden und wartet seither vergeblich auf seine früheren Besitzer.

Mit seinem freundlich-wachen Blick und seiner stattlichen Erscheinung ist er ein echter Hingucker – freundlich, wachsam und voller Potenzial.

Douglas zeigt sich freundlich gegenüber Menschen, ist lernbereit und kommt mit klarer Struktur und fairer Anleitung hervorragend voran. Doch ungeachtet seiner beeindruckenden Statur ist er noch jung und muss dementsprechend einiges lernen.

Doch seine Tierpfleger sind sich sicher, dass sich Douglas mit Geduld und konsequenter Führung schnell zu einem verlässlichen Partner entwickeln wird. Seine Wachsamkeit und etwas sture Art machen ihn zu einem Hund, der klare Regeln braucht und schätzt.

Für Douglas wünscht sich das Tierheim erfahrene, rassekundige Menschen, die große Hunde sicher und vorausschauend führen können.