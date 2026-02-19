Kaukasen-Schäferhund-Mix Douglas wurde ausgesetzt: Gibt es ein Happy End für ihn?
Berlin - Der zweijährige Kaukasen-Schäferhund-Mix Douglas ist groß, kräftig und hat einen wachen Geist. Jetzt sucht der Hund Menschen mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Seit Ende 2025 lebt Douglas im Berliner Tierheim. Der Rüde wurde angebunden gefunden und wartet seither vergeblich auf seine früheren Besitzer.
Mit seinem freundlich-wachen Blick und seiner stattlichen Erscheinung ist er ein echter Hingucker – freundlich, wachsam und voller Potenzial.
Douglas zeigt sich freundlich gegenüber Menschen, ist lernbereit und kommt mit klarer Struktur und fairer Anleitung hervorragend voran. Doch ungeachtet seiner beeindruckenden Statur ist er noch jung und muss dementsprechend einiges lernen.
Doch seine Tierpfleger sind sich sicher, dass sich Douglas mit Geduld und konsequenter Führung schnell zu einem verlässlichen Partner entwickeln wird. Seine Wachsamkeit und etwas sture Art machen ihn zu einem Hund, der klare Regeln braucht und schätzt.
Für Douglas wünscht sich das Tierheim erfahrene, rassekundige Menschen, die große Hunde sicher und vorausschauend führen können.
Kaukasen-Schäferhund-Mix Douglas aus dem Berliner Tierheim sucht Zuhause
Ein Haus mit sicher eingezäuntem Garten wäre ideal, damit er seine Nase und seinen klugen Kopf sinnvoll einsetzen kann, etwa bei Spaziergängen, Suchspielen oder kleineren Aufgaben.
Kinder sollten mindestens etwa zwölf Jahre alt und standfest sein, um mit seiner Größe und Energie klarzukommen.
Wer Douglas ein Zuhause bietet, bekommt einen treuen, freundlichen Begleiter, der seine Menschen beschützt, lernt und gerne dabei ist. Mit der richtigen Führung wird aus dem stattlichen Rüden ein zuverlässiger Familienhund, der Loyalität und Wachsamkeit vereint.
Interessierte mit passender Erfahrung können sich über das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims oder telefonisch unter der Rufnummer 030 76888-220 (täglich 13 bis 16 Uhr) melden.
Titelfoto: Tierheim Berlin