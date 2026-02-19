Am liebsten bei Frauen! Bulldoggen-Mischling Peppi sucht liebevolles Zuhause

Hamburg - Er ist klein, frech und weiß ganz genau, was er will: Bulldoggen-Mischling Peppi kam im Dezember 2025 ins Hamburger Tierheim. Der braun-weiße Wirbelwind hält nun nach einem neuen Zuhause Ausschau.

Bulldoggen-Mischling Peppi sucht ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Geboren im November 2020, bringt der Vierbeiner ganze 15,8 Kilogramm auf die Waage.

Peppi ist ein lieber und verschmuster Zeitgenosse. Besonders Frauen haben es ihm angetan, heißt es auf der Website des Tierheims. Von ihnen genießt er Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten in vollen Zügen.

Kinder kennt er, Artgenossen ebenfalls, und grundsätzlich kommt er mit ihnen gut klar. Doch in seinem eigenen Zuhause möchte Peppi lieber ganz allein die Aufmerksamkeit seiner Halter genießen.

Konkurrenz? Braucht er nicht. Auch Katzen stehen nicht auf seiner Freundesliste. Auf diese reagiert die Fellnase eher ablehnend. Autofahrten hingegen meistert der Rüde problemlos.

In Sachen Erziehung gibt es allerdings noch Nachholbedarf. Viel Training hat Peppi bisher nicht genossen. Mit liebevoller, konsequenter Anleitung könne aus ihm aber ein toller Begleiter werden, auch wenn er manchmal noch etwas unkontrolliert durchs Leben tapst.