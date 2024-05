Golden Retriever sitzt vorm TV: Was er dort anschaut, lässt Lachtränen fließen

Oklahoma (USA) - Es sieht an sich schon ulkig aus, wenn Golden-Retriever-Dame Kenna auf dem Sofa sitzt und fernsieht. Doch was sie sich da genau anschaut, setzt dem Ganzen die Krone auf. Das Ergebnis: Seit Anfang Mai sorgt das entsprechende Video auf TikTok für jede Menge Lacher.

Golden-Retriever-Dame Kenna will sich nur bei ihrer Sendung entspannen. Doch ihr Frauchen nervt sie. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kylasatterfield

In dem kuriosen Clip (siehe unten) sitzt die Fellnase fast wie ein Mensch auf dem Sofa in ihrem Zuhause im US-Bundesstaat Oklahoma. Aufmerksam schaut Kenna in Richtung Flachbildfernseher.

Dann schwenkt die Kamera herüber, um die Sendung ihrer Wahl zu zeigen: eine Koch-Show. Natürlich läuft einem Hund beim Anblick von solch leckerem Essen das Wasser im Mund bzw. im Maul zusammen.

Da ist es umso störender, dass Frauchen Kyla Satterfield das entspannte Sonntagsprogramm der Golden-Retriever-Dame unterbricht, indem sie ausgerechnet jetzt nach ihr ruft.

Ziemlich genervt blickt Kenna zu ihrer Besitzerin herüber, womit sie dem viralen Hit für viele TikTok-Zuschauer noch das Sahnehäubchen aufsetzt.