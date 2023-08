Golden Retriever springt in Pool des Nachbarn: Was er dort tut, lässt Lachtränen fließen

New Jersey (USA) - Erst fand sie es komisch, doch am Ende konnten nur noch Millionen andere lachen. Hundebesitzerin Erin aus New Jersey schaltete am Samstagmorgen schnell ihre Kamera ein, als sie ihren Golden Retriever Zepp bei einem "Fluchtversuch" erwischte. Erins TikTok-Video hat sich seitdem zu einem gigantischen viralen Hit entwickelt.