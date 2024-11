Golden Retriever starrt traurig aus dem Fenster: Darum ist er so deprimiert

Cleveland (Ohio) - Jahrelang war er der König in seinem "Palast". Doch seit Golden Retriever Paddington, kurz Paddy, einen "Bruder" bekommen hat, sieht die Welt ganz anders aus. Das musste der arme Hund im vergangenen Monat am eigenen Leib erfahren. Der Clip, der sein Dilemma zeigt, ging dafür wenigstens auf TikTok viral.

Traurig blickt Golden Retriever Paddington aus dem Fenster. Was steckt dahinter? © Collage: Screenshots/TikTok/@along_came_monty

In dem Video (siehe unten) ist zunächst Golden-Retriever-Welpe Montgomery, kurz Monty, zu sehen. Fröhlich schnuppert der süße Vierbeiner am Gras in seiner Heimatstadt Cleveland, Ohio, während er draußen frische Luft schnappt.

Dann schwenkt die Kamera nach oben zu einem Fenster. Dort schaut der ältere Hund mit traurigem Blick in Richtung des jüngeren - Paddy muss drinnen bleiben.

Für viele TikTok-User ist diese Ungerechtigkeit ein Stich ins Herz. Dennoch gibt es neben 620.000 Klicks immerhin noch 55.000 Likes.

Aber warum musste Paddy überhaupt alleine zu Hause bleiben, während seine Besitzer offensichtlich Zeit für einen Moment an der frischen Luft hatten?