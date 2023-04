Golden Retriever stiehlt ständig Klamotten: Die Strafe seines Frauchens lässt Lachtränen fließen

Danielle Vanos (31) und Golden Retriever Kobe sind trotz ihrer Differenzen ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/airbudkobe

Vor wenigen Tagen landete die Kanadierin insbesondere auf TikTok einen viralen Hit. In dem kuriosen Video sind zunächst zahlreiche Diebeszüge des dreijährigen Hundes zu sehen. Dann folgen die Strafen, über die sich inzwischen ein Millionenpublikum amüsiert hat.

So muss Kobe sein Diebesgut regelmäßig anziehen. Das führt dazu, dass der Vierbeiner an einer Stelle des Clips in einer Calvin-Klein-Unterhose zu sehen ist, an anderer mit einem Haarreif inklusive rosa Schleife.

Doch der Fellfreund scheint diese Strafen gar nicht als solche wahrzunehmen. Stattdessen wirkt er in dem viralen Video seines Frauchens phasenweise sogar ziemlich stolz.

Newsweek hakte bei Vanos nach, wollte mehr über "Klau-Kobe" erfahren.