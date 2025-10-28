Golden Retriever treffen auf Baby: Was dann alles passiert, lässt Herzen höher schlagen
Arlington (Virginia) - Wie die Zeit vergeht: Vor einem Jahr durften die Golden-Retriever-Damen Ellie und Emma das erste Baby ihrer Besitzer, Kevin und Katie Bubolz, kennenlernen. Seitdem haben die Familienhunde viel Spaß mit dem kleinen Jungen. In einem TikTok-Video blicken die Eltern auf das erste gemeinsame Jahr zurück - und lassen reihenweise Herzen höher schlagen.
"So dankbar für unsere Familie und all die Erinnerungen des letzten Jahres", schreiben die TikToker aus Arlington, Virginia, neben das süße Werk.
Der Clip beginnt mit dem allerersten Kennenlernen der Hunde und des Babys. Stolz wie Bolle kommt Papa Kevin in der Szene mit der Babyschale ins Wohnzimmer - und es funkt sofort.
Emma und Ellie reißen sich geradezu darum, einen ersten Blick auf ihr neues Familienmitglied zu werfen. Ihr Herrchen muss ihre Freude sogar ein wenig bremsen, damit nicht doch noch ein Missgeschick mit dem Neugeborenen passiert.
Nach dem ersten freudigen Familien-Selfie folgt eine Montage von "Meilensteinen" in den vergangenen zwölf Monaten.
Viraler TikTok-Clip zeigt süße Zusammenfassung
Emma glänzt darin zunächst mit ihren Versuchen, Bällchen mit dem kleinen Erdling zu spielen. Wenngleich dieser nur tatenlos auf dem Boden liegt.
Ellie darf als Erste eines ihrer Kuscheltiere mit dem Baby teilen. Sogar die Wippe des Kleinen bedient sie hochprofessionell. Ein entsprechender Clip hatte seinerzeit für ein virales Feuerwerk gesorgt.
Auch der erste Spaziergang ist zu sehen. Sogar ein High Five haben die Golden Retriever und der Säugling inzwischen drauf. Auch ein erster Streit darf nicht fehlen - es geht um ein Kuscheltier, an dem alle zerren. Zuletzt ist ein erster Versuch zu sehen, Verstecken zu spielen.
So viel Liebe und Freude kommen beim TikTok-Publikum natürlich bestens an. In nur zwei Tagen verzeichnet der Beitrag bereits mehr als 300.000 Klicks, über die sich Familie Bubolz freuen kann.
Unter diesen Umständen ist eines sicher: Fortsetzung folgt!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife