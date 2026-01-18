Golden Retriever adoptiert Streunerkatze: Was dann passiert, ist herzergreifend

Netz - In der Golden-Retriever-Hündin Alice fand eine schwarze Katze nicht nur Schutz, sondern auch eine beste Freundin fürs Leben.

Anfangs rannte die scheue Katze noch davon, sobald sich der Hund näherte. Doch dann änderte sich alles. © Reddit/mamadramaqueen

Geteilt wurde die herzerwärmende Geschichte von einer Tierhalterin auf Reddit.

Die Fotos zeigen Hündin Alice und eine Katze - inzwischen liebevoll Kitty genannt - beim gemeinsamen Faulenzen im Gras und beim Kuscheln im Schnee.

Streunerkatze Kitty hatte früher panische Angst vor Menschen. "Die Katze hat zuerst immer Abstand gehalten", schrieb die Besitzerin. "Aber wie wir alle wissen: Golden Retriever schließen einfach mit jedem Freundschaft." Und genau das tat Alice.

Anfangs rannte die scheue Katze, die vermutlich von ihrem Vorbesitzer ausgesetzt wurde, jedes Mal davon, sobald die Hündin näherkam. Doch Tag für Tag wurde die Distanz kleiner - bis Kitty eines Morgens einfach blieb. Von da an wartete sie jeden Tag darauf, dass Alice nach draußen kam.

Heute sind die beiden unzertrennlich. Kitty wartet morgens auf der Veranda, folgt Alice auf Schritt und Tritt, besucht mit ihr den Nachbarshund und genießt mittlerweile sogar Streicheleinheiten von Menschen. "Es ist unglaublich süß, die beiden zusammen zu sehen", schwärmte die Besitzerin.