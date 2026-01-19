Welpen in Sack gefesselt an Teich gefunden: Alma und die anderen haben nur ganz knapp überlebt

Kassel - Was diese süßen Hündinnen hinter sich haben, macht nicht nur fassungslos, sondern auch wütend. Amy, Aisa und Alma wurden mit sechs weiteren hilflosen Welpen gefesselt in einem Sack am Rande eines Fischteichs gefunden.

Amy, Aisa und Alma haben eine schreckliche Vergangenheit hinter sich, blicken aber trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" in Kassel berichten, waren die Kleinen zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Wochen alt!

Entdeckt wurden sie an dem kleinen Gewässer in Ungarn glücklicherweise gerade noch rechtzeitig.

Zwar sei der Zustand der komplett verängstigten Fellknäuel zunächst sehr kritisch gewesen, dank des Einsatzes der Helferinnen und Helfer haben jedoch alle neun Welpen die dramatische Tortur überlebt. Aufgenommen wurden sie dann im von der "Wau-Mau-Insel" betriebenen Tierheim in Kiskunhalas.

Während einer der Kleinen in Ungarn sein Für-immer-Zuhause gefunden hat, ging es für den Rest mit den begehrten Tickets nach Deutschland. Vier Vierbeiner sind den Angaben zufolge im Tierheim Hage untergekommen, die restlichen in Kassel.

Ajax hatte besonderes Glück. Der Rüde konnte bereits bei seiner Familie einziehen. Amy, Aisa und Alma warten noch.