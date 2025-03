Golden Retriever trifft auf aufgeweckten Welpen: Seine Reaktion sorgt für etliche Lacher

Zunächst schnüffelte Golden Retriever Tucker noch neugierig an dem Körbchen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/goldenretrievertucker (2)

In einem Video, das seither auf dem TikTok-Account des Vierbeiners veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Tucker an einem mit einer Decke bedeckten Körbchen schnüffelt, in dem sich etwas bewegt.

Worum es sich dabei handelt, ist dem Tier völlig unklar, weswegen es neugierig am Saum zupft - und seine Entscheidung kurz darauf bitter bereut. Darunter entdeckt er nämlich einen winzigen, aufgedrehten Golden-Retriever-Welpen.

Die Fellnase reagiert daraufhin sichtlich irritiert.

Während das Junge, das seither auf den Namen Brady getauft wurde, voller Freude aufspringt und auf Tucker zusprintet, macht dieser ein paar skeptische Schritte zurück.

Ihm scheint der neue Mitbewohner alles andere als geheuer zu sein.

Immer wieder hüpft Brady auf den erwachsenen Hund zu, dreht sich im Kreis und wackelt wie verrückt mit dem Schwanz - ganz zum Missfallen von Tucker. Zwar beäugt dieser den Neuzugang kritisch und schnüffelt ab und an skeptisch an ihm. Von Bradys schnellen Bewegungen scheint er jedoch ziemlich verstört.