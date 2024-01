Golden Retriever überlebt Sturz aus 90 Metern Höhe!

Oregon - In der US-Kleinstadt Cannon Beach im Bundesstaat Oregon spielten sich am Neujahrstag dramatische Szenen ab, als ein Golden Retriever von einer Klippe über 90 Meter in die Tiefe stürzte.

Der Golden Retriever "Leo" wurde nach seinem tiefen Fall von der US-Küstenwache gerettet. © Screenshot/X/@USCGPacificNW

Der drei Jahre alte Hund "Leo" hatte an jenem Tag wohl einen Schutzengel dabei und überlebte den Sturz.

"Leo blieb über Nacht beim Tierarzt. Er hat ein paar Schnittverletzungen und Prellungen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir sind so dankbar, dass er am Leben ist und sich wohl davon erholen wird", erklärte sein Herrchen nach der Rettungsaktion durch die US-Küstenwache.

Mit einem Helikopter flogen die Rettungskräfte zum Einsatzort, wo sich ein Helfer an die Küste abseilte und sich dem verletzt an einem Stein liegenden Hund näherte. Die Küstenwache veröffentlichte ein Video des Einsatzes am Dienstag auf "X".

Darin ist zu sehen, wie Leo in eine Decke gehüllt und an einem Seil in den Rettungshubschrauber hochgezogen wurde. An Land wurde er seinen erleichterten Besitzern zurückgegeben, die aus Dankbarkeit den Retter von der Küstenwache umarmten.