Golden Retriever und Baby sind bereit für Halloween: Was das bedeutet, amüsiert Millionen

Colorado - Das Halloween-Fieber ist in den USA voll ausgebrochen. In den Vorgärten der Kleinstädte türmen sich bereits wieder allerlei Skelette und Gespenster. Dem wollen auch Golden Retriever Kona und Baby Saoirse in nichts nachstehen. Das Dream-Team aus Colorado dürfte zwar kaum jemanden erschrecken. Dafür lassen Hund und Säugling literweise Lachtränen fließen.