Golden Retriever wächst mit Katzen auf: Dieses Verhalten hat er sich abgeschaut

Kalifornien - Wer sich schon einmal gefragt hat, was passiert, wenn ein Welpe von Katzen großgezogen wurde, wird bei Vierbeiner "Fisher" Antworten finden. Der Golden Retriever wuchs mit Katzen auf und übernahm vor allem eine Verhaltensweise der Samtpfoten.

Vierbeiner "Fisher" ist mit Katzen aufgewachsen. Einige Verhaltensweisen hat er sich abgeschaut. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/fishertheretriever

Der junge Golden Retriever wurde von Natalie Medrano aus den USA adoptiert, die bereits zwei andere Vierbeiner zu Hause hatte. Fisher hatte nun mit einem Mal zwei große Brüder bekommen.

Die waren allerdings etwas anders als er - nämlich Katzen! Doch Logan und Luka störte die unterschiedliche Tierart nicht und sie nahmen Fisher herzlich in ihrer Mitte auf.

So kam es, wie es kommen musste: Der Hund wurde nicht nur durch sein Frauchen Natalie erzogen, sondern lernte auch eine Menge von den beiden Stubentigern.

Aus diesem Grund wundert es wenig, dass der Golden Retriever mittlerweile so verschmust wie eine Katze ist und sich auf der Couch gern wie typisch Samtpfote um den Hals seiner Besitzer schmiegt. Eine weitere abgeschaute Verhaltensweise sorgte im Netz aber jetzt für einen viralen Hit:

In einem Video sieht man Fisher auf dem Sofa sitzen. Während er ein Kuscheltier im Maul hat, geht sein Blick konzentriert geradeaus und seine beiden Vorderpfoten kneten gleichmäßig das Kissen vor ihm.