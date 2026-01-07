Golden Retriever wächst mit Katzen auf: Dieses Verhalten hat er sich abgeschaut
Kalifornien - Wer sich schon einmal gefragt hat, was passiert, wenn ein Welpe von Katzen großgezogen wurde, wird bei Vierbeiner "Fisher" Antworten finden. Der Golden Retriever wuchs mit Katzen auf und übernahm vor allem eine Verhaltensweise der Samtpfoten.
Der junge Golden Retriever wurde von Natalie Medrano aus den USA adoptiert, die bereits zwei andere Vierbeiner zu Hause hatte. Fisher hatte nun mit einem Mal zwei große Brüder bekommen.
Die waren allerdings etwas anders als er - nämlich Katzen! Doch Logan und Luka störte die unterschiedliche Tierart nicht und sie nahmen Fisher herzlich in ihrer Mitte auf.
So kam es, wie es kommen musste: Der Hund wurde nicht nur durch sein Frauchen Natalie erzogen, sondern lernte auch eine Menge von den beiden Stubentigern.
Aus diesem Grund wundert es wenig, dass der Golden Retriever mittlerweile so verschmust wie eine Katze ist und sich auf der Couch gern wie typisch Samtpfote um den Hals seiner Besitzer schmiegt. Eine weitere abgeschaute Verhaltensweise sorgte im Netz aber jetzt für einen viralen Hit:
In einem Video sieht man Fisher auf dem Sofa sitzen. Während er ein Kuscheltier im Maul hat, geht sein Blick konzentriert geradeaus und seine beiden Vorderpfoten kneten gleichmäßig das Kissen vor ihm.
Golden Retriever sorgt mit "Milchtritt" für Lacher
Frauchen Natalie ahnt, was ihr Vierbeiner da treibt: "Wenn dein Hund nur Katzenbrüder hat", schrieb sie zu ihrem Instagram-Clip. "Jetzt ist er also Teil des Keksbackprozesses." Damit meint sie den sogenannten Milchtritt oder auch das Treteln, was bei ausgewachsenen Katzen noch aus dem Babyalter hängengeblieben ist.
Während die Samtpfoten früher dadurch den Milchfluss ihrer Mutter anregen wollten, zeigen sie später damit Wohlbefinden und grenzen zudem ihr Revier ab.
"Er ist wirklich überzeugt, dass er eine Katze ist", ist sich Fishers Besitzerin sicher.
Auf Instagram wurde ihre lustige Aufnahme schon mehr als 11 Millionen Mal angeklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/fishertheretriever