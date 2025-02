Golden Retriever wirkt oft einsam: Was Frauchen deshalb tut, lässt Herzen tanzen

Golden-Retriever-Dame Daisy wirkte oft einsam, als sie allein mit ihrem Frauchen in Kanada lebte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/daisythegoldiee

Seit Ende Januar wird der Clip wie verrückt angeklickt. Darin ist zunächst eine Montage zu sehen, die Golden-Retriever-Dame Daisy in verschiedenen Situationen zeigt, in denen sie einsam und auch ein wenig verloren wirkt.

In ihren ersten Lebensjahren lebte die Fellnase mit ihrem Frauchen in Kanada. Irgendetwas scheint in dieser Zeit gefehlt zu haben - aber was? Natürlich ein zweiter Golden Retriever, mit dem Daisy durchs Leben gehen konnte!

Und so taucht im zweiten Teil des Videos Golden-Retriever-Welpe Maple auf. Es folgen mehrere Szenen, in denen die Vierbeiner wie ein Herz und eine Seele wirken.

Genau das kommt beim Publikum so wahnsinnig gut an. Mehr als neun Millionen Klicks sind seit dem 26. Januar erreicht worden, dazu 1,4 Millionen Likes.

Aber ist es nicht deutlich anstrengender mit einem zweiten Golden Retriever?