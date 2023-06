Golden Retriever zernagt Fernbedienung: Als Besitzer ihn zur Rede stellen, hat der Hund eine kuriose Idee

Ihre Menschen konnte sie mit dieser kleinen Schauspieleinlage allerdings nicht so leicht täuschen.

Dabei sieht sie so unschuldig aus. Die junge Goldy-Hündin Nala hatte Lust aufs Nagen, schnappte sich die Fernbedienung und biss große Teile ab.

Die Hündin bleibt dabei: Denn sie ist ja eigentlich gar nicht hier. © Montage: TikTok/jfbailey226

Auf dem Video zu sehen: Während Frauchen im Hintergrund kichert und lachend sagt: "Schau mal, sie stellt sich tot", verlangt Herrchen Antworten von der Hündin. Er stupst Nala mit der zerbissenen Fernbedienung an.

Da fällt auch Nala aus ihrer Rolle, fängt an mit dem Schwanz zu wackeln. "Wedel nicht mit Deinem Schwanz. Das war Pfui", sagt er zur Hündin, die dem Anschein nach, immer noch überzeugt ist, mit ihrem Auftritt durchzukommen. "Denk drüber nach, was du getan hast", verlangt der Hundehalter. Da fängt sich die Hündin wieder und ist wieder ganz in ihrer Rolle - Sie bleibt regungslos liegen. Fragend schaut sich Herrchen um.

Bei vielen Welpen und Jungtieren wie Nala, gehört das Annagen von Gegenständen zum Großwerden einfach dazu.

Kleine Fellnasen erkunden so ihre Umwelt, weil sie einfach neugierig sind. Verstärkt knabbern Welpen übrigens während des Zahnwechsels. Denn zwischen dem dritten und siebten Lebensmonat machen die spitzen Welpenzähne den richtigen Zähnen Platz. Das geht mit Jucken einher und ist für viele Hunde äußerst unangenehm.

Bei erwachsenen Hunden deutet häufiges Nagen jedoch auf Langeweile hin, und kann "behandelt" werden, wie das geht, erfährst Du in unserem Ratgeber.